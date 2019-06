E

l ataque a dos petroleras –una noruega, la otra japonesa– en el Estrecho de Ormuz hizo resurgir el peligro de una guerra en Medio Oriente. Estados Unidos presentó de inmediato un video que no permite ninguna conclusión y acusó a Irán de colocar minas magnéticas en las naves agredidas, pero el comandante de la nave japonesa atacada, Yukata Katada, declaró que: nuestra tripulación dijo que vio un objeto volador (https://nyti.ms/2MNzZ8F).

Además, la nave nipona fue incendiada el mismo día de la visita del primer ministro japonés Shenzo Abe, tras 41 años de congelamiento de las relaciones entre Irán y Japón, y éste es gran comprador de petróleo iraní, que necesita para seguir siendo potencia frente a China. Esa coincidencia excluiría por sí sola a Irán que no cometería una provocación tan grosera y tan lesiva para sus intereses.

El principal sospechoso es Estados Unidos, pues en 2015 Trump desconoció el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) que permitía a Irán desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos bajo control internacional, cosa que hasta hoy ha continuado haciendo, a pesar del bloqueo unilateral de Estados Unidos que muchas compañías europeas, como la francesa Total, acatan.

El demente que ocupa la Casa Blanca –y sus asesores que lo impulsan a la guerra– también acaricia hace rato la idea de que la guerra contra Irán podría darle una segunda presidencia porque en Estados Unidos Irán no es nada popular, ya que muchos recuerdan las humillaciones de la toma de la embajada en Teherán o el sangriento atentado de 1983 contra los marines en Beirut. Trump piensa así golpear también a la Unión Europea, que quiere destruir, y a China y Rusia, que no quieren la guerra en Medio Oriente, pero no pueden abandonar a Teherán.

Sin embargo, la mayoría de los estadunidenses quiere paz y el Pentágono está exigiendo prudencia porque Irán tiene el doble de la población que Irak –de donde Estados Unidos tuvo que retirarse con la cola entre las patas– y no es posible ocuparlo sin una larga guerra muy costosa en pérdidas humanas que resultarían políticamente intolerables en el país de Trump.