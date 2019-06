Andrea Becerril Y Laura Poy

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 12

El Senado concluyó anoche el segundo proceso de selección de aspirantes para integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico de la Educación del organismo para la Mejora Continúa de la Educación. Luego de que rechazó a los que se inscribieron en la primera convocatoria, ahora aprobó a 16 candidatos de un total de 85 solicitantes.

Entre los aspirantes que cumplieron los requisitos para la Junta Directiva se incluye a Benjamín Gon-zález Roaro, rechazado en la primera convocatoria al no presentar toda la documentación requerida. El ex director del Issste es considerado cercano a la ex líder magisterial Elba Esher Gordillo Morales.

Asimismo, se inscribieron Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, Eunice Concepción Soto Hernández, Helga Patricia Frola Ruiz, Jo-sé Antonio Carranza Palacios, José Castillo Nájera, así como Roberto Tomás Miklos y Armando Loera Varela, quienes en la primera ronda no fueron aprobados para integrar el Consejo Técnico.

Para este segundo organismo se evaluará a Arnulfo Sierra Díaz, Daniel Hernández Franco, José Antonio Carranza Palacios, Juan Estrada Aguirre, Omar Vicencio Leyton, Iván Ricardo Léon Escamilla, Manuel Sandoval García, y nuevamente a Miklos.