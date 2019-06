▲ Migrantes en Tapachula, Chiapas. Foto Afp

María Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación de Sin Fronteras, señaló que los refugiados en el país son un número muy reducido, pues apenas hay 0.009 por cada 100 mil habitantes.

Promover el acercamiento con los refugiados y la empatía hacia ellos es especialmente importante en estos momentos, porque comienzan a verse expresiones de xenofobia, motivadas en gran medida por la falta de conocimiento de las causas que llevan a una persona a huir de su lugar de origen.

“El problema es que etiquetamos a la gente y decimos ‘los migrantes’ o ‘los refugiados’, pero somos personas y no debería haber barreras ni fronteras, porque es lo que hace que no entiendas al otro y no haya afinidad. Si comprendes que todos somos seres humanos y nos debemos ayudar, las cosas cambian.”

Las personas deben reflexionar que pueden encontrarse ellas mismas en algún momento en condición de refugiadas.