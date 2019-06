Ana Langner

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 8

Celaya/Silao, Gto., Olver y Deybi, hondureños de nacimiento, son ejemplo de migrantes que han debido dejar en pausa su meta de conseguir el afamado sueño americano, luego que La Bestia los dejó mutilados. Hoy replantean sus metas en Guanajuato, mientras se encuentran en proceso de rehabilitación física y en espera de una prótesis.

Salieron por separado, acompañados por amigos y compañeros de trabajo, pero ahora forman parte de un programa impulsado por Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que, en alianza con el albergue Casa ABBA y el Centro de Rehabilitación del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad –con el apoyo de la Cruz Roja Mexicana– les procura hospedaje, rehabilitación y prótesis.

Voy a respirar nuevos aires , le dijo hace un año Deybi Michael Lara, de 23 años, a su patrón. Era herrero en una constructora.

El accidente que lo dejó sin la mitad del pie derecho ocurrió casi llegando a San Miguel de Allende, Guanajuato. Durante el trayecto se apartó de las personas con quienes había salido Cumayahua, Honduras, pero llegando a Huehuetoca, estado de México, se encontró con un conocido de la infancia. Yo, por no dejarlo caer, lo quise agarrar y se corrió el vagón y me remachó el pie.

Deybi recuerda: Al principio uno piensa que todo se le viene encima . A simple vista, su discapacidad se esconde detrás de unas robustas botas cafés. Sabe que el pedacito de pie que le hace falta lo limitará a menos cosas que a Olver –quien perdió la mitad de la pierna derecha–; sin embargo, tranquilo, acepta que no podrá hacer muchas cosas de las que acostumbraba, como patear un balón.

–¿Pero, con práctica? –se le pregunta y tras pensarlo unos segundos, el muchacho de barba abundante responde confiado–: bueno, voy a jugar en la meta, ya no en la cancha .