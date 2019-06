▲ Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, con su compañero de fórmula, José Encarnación Alfaro. Foto José Antonio López

Con el apoyo de la cúpula de su partido, repartió críticas a los otros aspirantes de la contienda y a los adversarios políticos que los arrasaron el año pasado: Morena es un ave de paso: nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá , sostuvo, al tiempo de prometer no ser un partido del gobierno, sino oposición combativa. Tenemos los tamaños para defender la dignidad del PRI, advirtió.

Moreno entró emocionado, sonriente, en mangas de camisa, y de inmediato se trepó a la parte superior del auditorio para saludar a los asistentes y decirles, como hizo después con los del sillerío en la explanada, que no es un priísta de cúpula, sino que viene de abajo: Somos como ustedes, yo no tuve papá rico ni papá político: me costó mucho trabajo ganar la gubernatura, ser senador, diputado, dirigente juvenil .

Prometió aplicar en el PRI la reforma más importante de su historia para convertirlo en el gran protagonista del país, levantarlo, ponerlo de pie.

Sin nombrarlo, apuntó fuertes críticas hacia el doctor José Narro, quien apenas esta semana renunció a participar en la elección y a su militancia en el PRI, al acusar desaseo e iniquidad en favor de Moreno.

Ante el alud evidente, Ivonne Ortega Pacheco denunció acarreo, dedazo y cargada en favor del gobernador con licencia de Campeche: Ya está la cargada, se quieren robar la elección .

Pidió una investigación para esclarecer de dónde salieron los recursos para el traslado, desde la noche del viernes, de cientos de militantes de varias entidades del país para apoyar al candidato oficial .

La ex gobernadora de Yucatán alcanzó a juntar 10 firmas de comités estatales, mientras Ulises Ruiz, de Oaxaca, se presentó con la firma de cuatro entidades y una organización. Mayor dificultad aún encontraron otros aspirantes con presencia sólo local.

El PRI informó más tarde que en total se registraron siete fórmulas. El árbitro emitirá su veredicto el martes.

Con diferentes matices, Ortega y Ruiz señalaron que así son las mañas de su partido, por lo que saben a qué se enfrentan.

Estamos ante el más viejo y puro estilo del PRI , advirtió Ortega, y acusó a Alito de buscar convertir al tricolor en el partido satélite de Morena .

Manifestó su respaldo a todo lo dicho por Narro, pero aseguró que continuará en la contienda, no por ingenuidad, sino por el ánimo de regresar la voz a los militantes, no a las cúpulas.