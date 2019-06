Agregó que el modelo electoral construido ha evitado el derramamiento de sangre por violencia política y ello no se puede tirar por la borda.

El ex dirigente de Acción Nacional en la Ciudad de México consideró que las iniciativas planteadas por legisladores de Morena constituyen un verdadero atraco a la democracia, digno de destructores de instituciones, con prisa de colonizar el Estado y fomentar clientelas.

En pocas palabras el mensaje es: no se calienten granizos , dijo Obdulio Ávila, representante del blanquiazul ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ávila aceptó que se pueden aplicar medidas de racionalización del gasto electoral, argumento que esgrimen algunas iniciativas, pero sin que ello estrangule el principio de certeza en los procesos comiciales.

PRD pide sensatez

Por su lado, Camerino Márquez, representante del PRD en el INE, dijo que la reforma electoral debería madurarse más. Esperamos que haya sensatez y sobre todo compromiso de no hacer cambios cuando no son necesarios y que no impere la venganza o la fobia de algunos hacia actores que han jugado un papel importante .

Recordó que hay un sistema de escalonamiento para nombrar a los consejeros del INE que puede ayudar a que los ciudadanos estén representados por personas seleccionadas por sus capacidades, honorabilidad, trayectoria y méritos, y que no sea sólo por cuotas o pactos de afinidad política.