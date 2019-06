n este espacio repetimos que el arte de la lidia es un encuentro sacrificial, lo más equitativo posible, entre dos individuos en plenitud de facultades con nombre y apellido; sostenemos que ese encuentro requiere de la inteligencia de uno y del instinto de otro, antes que para torear bonito para entender y someter, mediante valor y técnica, la bravura o incluso fiereza del toro, en una entrega esencial recíproca. Sin estas condiciones, la tauromaquia se vuelve engañifa, sucesión de posturas, desaseo y tergiversación de la esencia del toreo, con una estética escasa de ética ante un animal domesticado en exceso, al gusto de figuras demasiado ventajistas, con mezquino respeto por la dignidad animal del toro y de la profesión de torero. Ya conocen sus apellidos, no por famosos menos abusadores.

Se recoge lo que se siembra. Luego de décadas de trampas, complicidades, saqueos e impunidades en los que el cinismo político supuso que el monte era de orégano y duraría por tiempo indefinido, el triunfalista pero imprevisor Partido Revolucionario Institucional (PRI) da sus últimas patadas de ahogado recurriendo incluso a animalismos oportunistas y demagogos.

El bateador emergente es el ahora diputado Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, conocido también como Moreira II, pues hay estados donde las familias se heredan cargos públicos como en la Edad Media. Hermano y sucesor de Humberto, anterior titular del gobierno del estado y saqueador de muy altos vuelos oportunamente exonerado de toda responsabilidad, que el PRI no andaba con bromas hasta el reinado del aún alegre Peña Nieto, Rubén no sólo prohibió la fiesta de toros en Coahuila en agosto de 2015, sino que ahora, mediante embaucadora iniciativa federal –¿por órdenes de quién?–, pretende prohibir las corridas de toros en todo el país con la autoridad moral que su dinastía le confiere. Pero en más de ocho décadas, el PRI lo que mejor aprendió fue a engañar y a autoengañarse, incluso como protector de animales, tema que identifica a reaccionarios y a progresistas.