a ex presidente chilena, Michelle Bachelet, es médica, ex presa política torturada e hija de un general que murió bajo tortura de los pinochetistas. Conoce, por consiguiente, el espinoso tema de los derechos humanos y las dictaduras y, al encabezar la misión de Naciones Unidas a Venezuela, desmintió con su presencia misma la vociferación de la prensa proTrump sobre la dictadura de Maduro y no pronunció siquiera esa palabra. Su visita a Caracas fue, por tanto, un alivio para el gobierno de Nicolás Maduro y un golpe para Trump y la oposición. El diario caraqueño Últimas Noticias comunica al respecto que Bachelet dejará en la capital venezolana una delegación para tener información directa y declaró que las sanciones decretadas unilateralmente por Donald Trump agravan la crisis humanitaria. El mismo periódico informa que el gobierno de Honduras militarizó el país ante el conato de insurrección popular que la policía se negó a reprimir y estableció una censura de prensa y reporta también sobre la gran huelga de profesores en Chile, que entró ya en su cuarta semana (y que la prensa chilena ignora). El Universal y El Nacional, también venezolanos, reproducen el llamado de Michelle Bachelet al gobierno en el que solicita la liberación de los presos políticos que no hayan cometido violencia ni delitos.