Washington. El plan económico de 50 mil millones de dólares del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio exige la creación de un fondo de inversión global para mejorar la economía palestina y la de los estados árabes vecinos, y la construcción de un corredor de transporte para conectar Cisjordania re ocupada y Gaza, según funcionarios estadunidenses y documentos vistos ayer por la agencia Reuters. Altos mandos palestinos rechazaron la medida estadunidense por considerar que no tiene un plan político que finalice con el conflicto israelí-palestino y no garantiza el reconocimiento de su gobierno ni de sus tierras.

La revelación del proyecto se da tras dos años de deliberaciones y demoras en la puesta en marcha de un plan de paz más amplio entre israelíes y palestinos. Los palestinos, que están boicoteando el encuentro, se han negado a hablar con el gobierno de Trump desde que éste reconoció a Jerusalén como la capital israelí a finales de 2017. Tanto israelíes como palestinos reclaman a esta ciudad santa como su capital histórica, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la comunidad internacional, en su mayoría, convinieron en no considerar Jerusalén capital ni de Israel ni de Palestina.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, reiteró su rechazo a la propuesta y la conferencia: El plan no puede aprobarse porque pone fin a la causa palestina. No asistiremos a este taller. El motivo es que la situación económica no debería discutirse antes que la situación política .

La negociadora, Hanan Ashrawi, desestimó las propuestas y dijo que todas son intenciones, todas son promesas abstractas . Aclaró que sólo una solución política resolvería el conflicto. Agregó que Washington debería dejar de solapar el robo israelí de nuestra tierra .

Escepticismo de expertos

Kushner dejó en claro en dos entrevistas con Reuters que él considera su fórmula detallada como un punto de inflexión, a pesar de que muchos expertos en Medio Oriente afirman que tiene pocas probabilidades de éxito donde han fracasado décadas de esfuerzos de paz respaldados por Estados Unidos.