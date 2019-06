Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 25

Actopan, Hgo., Tatiana Tonatzin Ángeles Moreno, diputada local de Morena, presumió en su cuenta de Facebook haber cambiado el nombre de la Cerrada 5 de Mayo, que recuerda el triunfo del Ejército mexicano contra las tropas francesas de Napoleón tercero en la Batalla de Puebla, por el de su madre, la profesora María Teresa Moreno Martínez.

A pesar de que Moreno Martínez no tuvo papel destacado en la Guerra de Independencia, de la Revolución o de cualquier otro episodio de la historia de México o del estado de Hidalgo, la legisladora local develó la placa de de la calle, localizada en el centro histórico de Actopan a principios de junio.