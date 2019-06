Anteriormente, recordó, los actores sólo conseguían papeles secundarios o de relleno, y hoy día son los protagonistas de grandes producciones.

Pruebas son los mexicanos Alfonso Herrera, estelar de la serie The Exorcist; Jaime Camil, en Jane the Virgin, y Demián Bichir, quien encabezó la producción The Bridge, así como las cintas The Nun, The Hateful Eight y Alien: Coventant.