Sin lugar a duda las Fintech están trayendo muchísima agilidad y teniendo una penetración general en el mundo de los medios de pago, los servicios financieros y otros servicios, pero México, en particular, está posicionado como uno de los líderes en Latinoamérica en términos de acceso a la banca y omnicanalidad y de medios de pago alternos para las personas no bancarizadas. El país está teniendo un terreno muy favorable y las Fintech están ganando mucho terreno , subraya.

Recientemente un análisis realizado por Kantar, firma especializada en estudios de mercado, reveló que nueve de cada 10 pagos en el comercio electrónico se llevan acabo mediante las Fintech. Por ello, Ramírez Chávez enfatiza que la característica de esas empresas es la agilidad, pero éstas, apunta, se complementan con desarrolladores como Visa.

Medios de pago ayudan a la inclusión financiera

Ramírez Chávez expresa que actualmente, con las herramientas que brinda la tecnología, los proveedores de medios de pagos también ayudan a incluir a más personas en el sistema financiero, lo cual es una preocupación unánime de los jugadores de ese mercado, ya que 50 por ciento de adultos mayores no tiene acceso a servicios financieros.

México cuenta con un enorme área de oportunidad en el tema de la inclusión financiera. Más de 50 por ciento de la población adulta no ha tenido una experiencia formal con servicios financieros, y no es que anteriormente no hubiera la preocupación. Siempre ha existido, pero hoy la tecnología nos permite hacerlo de una manera muy rápida , enfatiza.

CoDi ayudará a complementar la oferta

Sobre la llegada de Cobro Digital (CoDi), nuevo servicio para hacer y recibir pagos que impulsa el Banco de México y tiene como objetivo reducir el uso de dinero en efectivo en el país, la directora general de Visa México estima que éste vendrá a completar la oferta de los servicios financieros.