Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 6

El artista británico David Shrigley está en México; platicó este saábdo acerca de sus proyectos con decenas de personas que llegaron al Museo de Arte Carrillo Gil donde presenta su exposición Don’t, traducida al castellano como No lo hagas.

Mientras él firmaba decenas de pequeños catálogos, billetes y libros en el pequeño auditorio del museo, para lo que se formó una larga fila de interesados, otros comenzaron a recorrer la planta dedicada a la muestra en la que se presentan esculturas, dibujos, instalaciones, y tomaron fotografías de las obras, selfies, con obras que tienen múltiples significados.

Hay una crítica política, social, económica, pero con mucho sentido del humor. Un humor muy particular como la escultura que realizó en la plaza de Trafalgar: una mano cerrada con el pulgar levantado. Un pulgar larguísimo.

He hecho arte público, he hecho muchísimo arte público y con eso intento decir muchas cosas. Tengo talento para el arte público , dijo este sábado.

Acerca de su obra, que ha sido expuesta en los principales espacios del mundo, desde museos a galerías, David Shrigley señaló: “no pienso en por qué la gente tiene que ir a las galerías. Lo único que me interesa es ser un artista y hacer arte. Creo que el arte es importante, me parece que es algo especial para las personas para que se comprendan a sí mismas, para que piensen en la cultura de forma distinta, para que aprendan a hacer cultura de forma diferente.

El arte es importante para que las personas hagan algo diferente, y también es saludable tanto para la sociedad como para la gente.

Hay un artista dentro de mí