Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2019, p. 4

La tranquilidad volvió este sábado al Museo del Estanquillo. Su director, Henoc de Santiago, confirmó a La Jornada que el gobierno de la Ciudad de México le restituirá 30 por ciento del presupuesto que le había recortado este año.

Me acaban de notificar que (la Jefa de Gobierno) Claudia Sheinbaum dio la instrucción de que se nos restituya el presupuesto, que es el mismo que tuvimos en 2018. Aparentemente, ya se arregló la situación, aunque hasta no ver no creer , dijo muy contento a este diario al término de la inauguración de la muestra Un paseo por las artes visuales: colección de Carlos Monsiváis.

En días pasados, el gestor cultural externó su preocupación porque ese recorte presupuestal ponía en situación de vulnerabilidad al citado espacio museístico, debido a que lo obligaría a endeudarse o a dejar de pagar servicios como seguridad, limpieza, mantenimiento de aires acondicionados y elevadores, así como el impuesto predial.

Los recursos que el Museo del Estanquillo recibió del gobierno capitalino en 2018 ascendieron a 14 millones 692 mil pesos, en tanto que este año le fueron aprobados 9 millones 977 mil pesos, según información publicada por medios impresos.

Hoy es un día de buenas noticias para el Estanquillo. Este museo ha hecho un trabajo constante desde antes de su apertura y ahora está recibiendo ese reconocimiento. Este es uno de los museos más queridos del Centro Histórico , destacó Henoc de Santiago durante la apertura de la mencionada muestra.