Domingo 23 de junio de 2019, p. 3

Madrid. La escritora Laura Freixas publica A mí no me va a pasar (Ediciones B), autobiografía con perspectiva de género en la que la autora catalana repasa una época de su vida con un matrimonio que termina por no ser lo que había imaginado y donde debe afrontar numerosas dificultades en el mundo laboral, tanto como editora como escritora.

A la cultura se le ha consentido todo por ese glamur, esa simpatía y esa seducción que tiene ese mundo. Y se ha consentido de forma acrítica, no digo que haya que prohibir nada, pero deberíamos tener sentido crítico y señalar el machismo de gran parte de la cultura, desde ejecutivos del mundo editorial hasta los contenidos de libros o películas , apunta la autora.

Por ejemplo, Freixas muestra en su libro reuniones de consejos editoriales en los que los directivos lanzan frases ofensivas para la mujer mientras están decidiendo sobre la publicación o no de una obra. Estas situaciones coinciden con momentos importantes de su vida personal, como cuando tuvo que decidir si dejar el trabajo para acompañar a su marido a otro país –cosa que finalmente hizo–.

Usando como material de documentación sus diarios, Freixas habla de unas experiencias vitales que hoy cree viviría de manera muy distinta. En un diario, una se va buscando, pero con la autobiografía se escribe un relato lineal con una determinada comprensión de las cosas , señala.