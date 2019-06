Expresó su satisfacción porque la UNAM está posicionada como una de las dos mejores universidades de Iberoamérica, según el QS World University Rankings 2020, al pasar del sitio 113 al 103.

“Lo he dicho en muchas ocasiones, no trabajamos para los rankings y aun así hemos mejorado constantemente en ellos. Si de mi dependiera hacer un ranking, la pon-dría en el primer lugar mundial porque las otras 100 que están delante de nosotros no cumplen labor social, ni han hecho por su país lo que la Universidad Nacional Autónoma de México hace; eso no lo califican los rankings”, remarcó en el Centro de Negocios de la UAEH.

En la 55 sesión ordinaria de la Anuies participaron el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro; el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda; el rector de laUAEH, Adolfo Pontigo Loyola;la presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Beatriz Paredes Rangel, y el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez.