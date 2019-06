Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 22 de junio de 2019, p. 13

Tras haber sobrevivido a la masacre de Apatzingán, ocurrida el 6 de enero de 2015, Alejandro NN huyó a la Ciudad de México para salvar su vida y exigir justicia, pero las autoridades federales no le han brindado suficientes medidas de protección a él y a su familia ni le han permitido revisar la averiguación previa con el argumento de que en el expediente están involucrados altos funcionarios .

Ayer,Alejandro NN –seudónimo que le asignó el gobierno para proteger su identidad– habló por vez primera a los medios desde que llegó a la capital y realizó un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (SG) para denunciar que las au-toridades no han respetado las medidas cautelares ordenadas por organismos internacionales ni han garantizado su derecho a la verdad.

En entrevista con La Jornada, el joven de 23 años recordó que pudo sobrevivir al ataque realizado el 6 de enero de 2015 por elementos de la Policía Federal y el Ejército en contra de un grupo de civiles desarmados que realizaba un plantón frente al Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, el cual dejó al menos 16 muertos y decenas de lesionados. En su cuerpo aún lleva seis heridas de bala como recuerdo de ese día.