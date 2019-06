Éste es uno de los juicios de amparo promovidos por la organización #NoMasDerroches. El abogado Gerardo Carrasco Chávez confirmó la resolución judicial, pero sostuvo que esta decisión no afecta nada relevante, ya que siguen vigentes siete suspensiones concedidas contra la construcción del aeropuerto .

El litigante resaltó que esta negativa no tiene ningún impacto sobre las otras suspensiones y advirtió que podría interponer el recurso de revisión.

El juicio fue tramitado ante el juzgado federal a cargo de Saúl Martínez Lira, con sede en Naucalpan, estado de México, por Juan Ramón Morera Mitre, al cual se asignó el número de expediente 672/2019.

Luego de que el impartidor de justicia llevó a cabo diversas diligencias, así como una inspección a la base aérea de Santa Lucía, consideró que no era procedente otorgar la suspensión definitiva pues los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea no han iniciado y no existe un proyecto ejecutivo sobre el cual se puedan ponderar los daños a la ecología de las zonas aledañas al parque