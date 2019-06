Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 22 de junio de 2019, p. 8

Atlixco, Pue., Por segunda ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador consultó en una asamblea popular la política que México debe seguir ante Donald Trump. En una votación a mano alzada, miles de personas se pronunciaron por mantener el diálogo, la conciliación y el acuerdo. Antes, el mandatario invitó a festejar en el Zócalo capitalino un año de su triunfo en la elección presidencial del 1º de julio.

En el complejo deportivo La Carolina, celebró que la jornada extraordinaria en el estado para elegir gobernador haya sido limpia y libre , por lo que anunció que ahora así podrá recorrer más regiones.

Espero ganar en 2021 la consulta sobre revocación de mandato, entonces sí me va a alcanzar el tiempo para recorrer todos los municipios, porque estoy acostumbrado. No me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio (Nacional). Tengo que andar en los pueblos, porque así inicié mi lucha y así quiero continuar , indicó.

López Obrador realizó la votación a mano alzada, porque el pueblo tiene un instinto certero; es sabio, sabe lo que conviene y lo que no .

Hay quienes piensan que deberíamos lanzarnos fuerte. No nos falta valor, hemos luchado durante mucho tiempo, hemos enfrentando muchas adversidades, pero esto no es de pelea, esto es de actuar con imaginación. Y aunque se tenga el corazón caliente, (hay que mantener) la cabeza fría , sentenció.