El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por su parte, el ICE informó que debido a la sensibilidad de la policía, así como la seguridad y protección de nuestro personal, la agencia no ofrecerá detalles de las operaciones relacionadas antes de que concluyan .

Sin embargo, la policía de Chicago no participará en la redada de autoridades federales, afirmó ayer la alcaldesa Lori Lightfoot, quien en un comunicado señaló que pidió al Departamento de Policía que cancele el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a sus bases de datos relacionadas con el control federal de la migración.

Washington. Las autoridades de migración de Estados Unidos planean lanzar el domingo una gran operación destinada a deportar a familias recién llegadas que se encuentran sin documentos en el país, informó ayer el diario Washington Post citando a tres funcionarios estadunidenses que no identificó.

La oficina del gobernador de Texas informó que el estado despliega a mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera después de que más de 45 mil personas fueron detenidas cruzando ilegalmente en las recientes tres semanas.

En tanto, los legisladores demócratas anunciaron una asignación de 4 mil 500 millones de dólares para responder a la creciente crisis humanitaria en la frontera sur y para cumplir con la responsabilidad del gobierno de atender a miles de personas que buscan un amparo bajo las leyes de asilo.

La propuesta se llevará a votación la próxima semana al pleno del Congreso, mientras la Cámara de Representantes y el Senado batallan para aprobar una medida antes de que las agencias que atienden a migrantes –ya presionadas al máximo– se queden sin dinero.

La intención fue develada en un momento en que aumenta el nerviosismo entre los legisladores y el gobierno, y se reportan las malas condiciones de vida en los albergues financiados por el Estado.

Nos quedaremos sin dinero en julio porque los números simplemente son muy elevados , alertó el viernes en la Casa Blanca Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Sociales. Esto no es un juego , dijo. No se trata de política. No se trata de política de inmigración. Es un paquete de alivio humanitario y tiene que aprobarse, y de inmediato. Nos quedamos sin dinero y estamos al cupo máximo .

Además, los demócratas de la Cámara de Representantes propusieron ayer reponer cientos de millones de dólares de ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras que fueron bloqueados por el gobierno de Donald Trump.

Asesores legislativos indicaron que se reasignarían o suspenderían unos 550 millones de dólares en ayuda. Los demócratas han dicho que la medida sería contraproducente porque es más probable que aumente la cantidad de migrantes en lugar de disminuirla.