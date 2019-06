P

oeta y artista de amplio espectro, mi entrañable amigo Alejandro Aura en su cargo como director fundador del Instituto de Cultura, en el primer gobierno electo de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, creó las bases de la política cultural para la capital. Como pocos, Alejandro amaba su ciudad. Quería que las calles fueran el gran escenario de la acción cultural y artística. Para eso creó los exitosos Faros (Fábrica de Artes y Oficios), pues Aura consideraba que la cultura es el centro del desarrollo social.

Al llegar AMLO al gobierno de la capital, en 2000, desapareció el Fideicomiso para Niños de la Calle yredujo drásticamente el presupuesto de cultura a fin de crear el programa de apoyo a adultos mayores. Hubo debate, Aura irremediablemente renunció.