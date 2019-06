E

sta semana fue publicada en algunos medios una información en el sentido de que el ex presidente Peña Nieto recibió un moche por la venta de una planta industrial a Pemex. Por supuesto, mienten , repuso en su cuenta en Twitter. La pregunta del sondeo fue: ¿Le crees? El 96 por ciento de los participantes contestó: no le creo .

Metodología

Respondieron 4 mil 152 personas en las redes sociales. De Facebook: 296, de Twitter: 3 mil 377 y de El Foro México: 479. Enseguida, algunas opiniones:

Twitter

Sí le creemos, pero ya que devuelva lo que se robó y asunto arreglado…

@RojasKanon

Sabemos que miente, pero el pacto de impunidad sigue vigente…

@danieljcm

Claro que no es la primera vez que se le acusa, la diferencia ahora es que no tiene el poder para mandar cerrar casos o solicitar amparos, ahora veremos si realmente en este país hay JUSTICIA. Me pregunto, ¿por qué Perú, Brasil y Guatemala sí y nosotros no?

@MARTHAT39486549

No se deben promover, ni realizar juicios sumarios, existen autoridades y encargados de impartir justicia, si alguien tiene pruebas y tiene el civismo, apórtenlas y exijamos a las autoridades que hagan su trabajo, que no les tiemblen las piernas… ¡para eso son gobierno!

@garci7

¡Híjoles! Y ahora no está La Gaviota para que dé la cara por él. ¿Y ahora?

@Ejuarezd

Se tiene que defender de sus compinches de raterías, lo van a poner de parapeto para intentar evadirse. No es que me alegre, pero va a ser muy divertido ver cómo se van a hacer pedazos entre los prianazis para salvar el pellejo.

@ppinorojo

El problema es que antes con decir yo no fui se acababa todo. Hoy deben demostrar, las declaraciones no son garantía de nada.

@FilipoOcadiz

Facebook

Nunca le creí ni le creeré a ese delincuente que tuvimos, desgraciadamente, como presidente.

Julia Limón Torres / CDMX

Semejante corrupto y dice que lo están implicando injustamente; por favor, no nada más él, todos sus cómplices deben ser jugados además de incautarles todos los bienes robados.