Opina que la Corte cobija a victimarios

a delincuencia organizada recibe el soporte inaudito de la Suprema Corte para no ser investigada. Contradice su opinión el objetivo fundamental de dicha institución que es proteger a los mexicanos y no cobijar a los victimarios. Exigimos reconsideren su opinión.

José Lavanderos

Comentarios a nota sobre extracción de gas

En la nota: Extracción de crudo no debe ser eje de la actividad de Pemex, publicada el viernes 21 de junio de 2019, el analista dice: “lo que se necesita es gas, porque este país lo que necesita es gas y hay problemas de gas en todos lados y de importación muy grande. Además: El gas es parte de uno de los elementos de la transición energética, de tal manera que el énfasis tendría que estar puesto, sobre todo, en la búsqueda y extracción de gas y el petróleo debería tener un lugar secundario .

Al respecto comento lo siguiente: en el pasado Pemex ha emprendido campañas muy intensas y costosas para descubrir yacimientos de gas a lo largo y ancho del país, incluso implementó durante varios años el Programa Estratégico de Gas con ese propósito. No obstante, los resultados han sido desfavorables, entre otras cosas porque la mayoría de las cuencas productoras de hidrocarburos en el país son productoras primordialmente de petróleo y una porción de gas asociado. Las tradicionales cuencas productoras de gas ya se han agotado o están en ese proceso (Burgos, Sabinas, Macuspana y Veracruz) y las recientemente descubiertas están en aguas profundas del Golfo de México, en donde su explotación es muy costosa y no rentable, al menos por el momento. Por tanto, no es posible poner énfasis en la exploración y extracción de gas como se propone en el artículo.

Alejandro Sandoval Solís

El PRI carcacha

Primero decíamos el PRI gobierno , luego nos dimos cuenta que era el PRI desgobierno y nos quedamos cortos porque cuánto daño le hicieron al país, a su gente, a sus jóvenes. Bien caracterizó el caricaturista Rocha al PRI, una carcacha, que aún con toda su ineficacia bien pudo rematar al país.

Recuerdo a Rius que bien nos llamó agachados . Le aguantamos su corrupción, sus crímenes, la impunidad y la miseria en que dejó a los mexicanos. Espero que no regrese el priísmo, que al fin dejemos de ser agachados..

Luis Hernández Romero

El tricolor tendrá cristiana sepultura