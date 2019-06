▲ Protesta frente a la Casa Blanca luego de que el presidente Trump tuiteó que Irán cometió un gran error al derribar un avión no tripulado. Foto Ap

En sus tuits matutinos, Trump acusó al Times de transmitir a la Oficina Federal de Investigaciones historias falsas sobre él, lo que muestra el tipo de odio sin precedente que he estado soportando durante años .

Horas antes de que se cancelara el ataque, Trump tuiteó: Irán cometió un error muy grande , lo que desató especulaciones sobre una represalia inminente, pero luego admitió ante periodistas: “tengo la sensación de que fue un error… me resulta difícil creer que fue intencional”, al atenuar su primera reacción ante el derribo.

Los diarios New York Times y el Washington Post reportaron la noche de antier que el presidente se retractó de atacar Irán por el derribo del dron que sobrevolaba en el espacio aéreo iraní. El plan estipulaba golpear un número reducido de objetivos en Irán, un radar y baterías de misiles, y que hacia las 19 horas (local) de antier militares y diplomáticos todavía esperaban el ataque.

No tengo ninguna prisa, nuestro ejército está reconstruido, es nuevo y está listo para ser, por mucho, el mejor del mundo , aclaró en otro tuit. Afirmó que la imposición de sanciones (económicas) están afectando a Teherán y más sanciones fueron añadidas anoche , aunque no dio detalles.

Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes (iraníes) cuando pregunté cuántos iban a morir , detalló Trump en una serie de tuits matutinos. En otro mensaje, continuó: 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un avión no tripulado .

Recientemente Trump también aprobó el envió de militares estadunidenses a Medio Oriente, incluido un grupo de ataque con portaviones, un destructor de misiles guiados, aviones de reconocimiento, bombarderos B-52, aviones de combate F-15 y sistemas de misiles Patriot.

Trump, en su última línea de estos tuits, advirtió: ¡Irán no puede jamás tener armas nucleares, no contra Estados Unidos, y no contra el mundo!”

En Teherán, el general Amir Ali Hajizadeh, jefe de la división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, dijo en conferencia de prensa que Irán también pudo derribar un avión estadunidense P-8 con 35 tripulantes a bordo que volaba cerca del drone RQ-4 Global Hawk en su territorio aéreo, pero aclaró que altos mandos decidieron sólo derribar el avión no tripulado.

El vocero del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Keivan Josravi, dijo a la televisora estatal Press TV que Trump enviará un mensaje, a través de Omán, a la república islámica para advertirle sobre un ataque inminente de Washington, como lo reportaron varios medios de comunicación.

La radiotelevisora pública de la República Islámica de Irán mostró parte de la superficie y de la estructura interna del aparato derribado. Hajizadeh aseguró en la televisión oficial iraní que los restos fueron recuperados en aguas territoriales iraníes , exactamente debajo de las aguas costeras de Kouh-e Mobarak, cerca del estrecho de Ormuz, donde fue interceptado.

En tanto, Washington solicitó para el próximo lunes una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para hablar de los recientes acontecimientos vinculados a Irán en el Golfo, revelaron fuentes diplomáticas.

La solicitud busca que los 15 miembros de órgano internacional discutan sobre los últimos acontecimientos vinculados a Irán y los recientes incidentes relacionados con petroleros , detallaron.

La Casa Blanca informó que Trump conversó por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamad bin Salmán, para abordar la amenaza de Irán, la estabilidad en Medio Oriente y la situación del mercado petrolero tras los recientes ataques en la región.

Rusia consideró preocupante la tensa situación que hay en el Golfo a raíz del derribo del dron estadunidense por Irán, informó del Kremlin, Dmitri Peskov, por lo que aseguró que su gobierno sigue de cerca la situación y llama a todos los actores implicados a actuar con prudencia .

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a todas las partes involucradas a evitar lo que pueda agravar más la situación. Como lo dijo él: a tener nervios de acero , informó su vocero, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Desde la noche de antier, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas nacionales volar sobre partes de los golfos Pérsico y de Omán, mientras que varias aerolíneas internacionales empezaron a desviar sus vuelos de la zona, entre ellas British Airways, la australiana Qantas, la alemana Lufthansa, la holandesa KLM y las emiratíes Emirates, Flydubai, Etihad Airways y Air Arabia, entre otras.