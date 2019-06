Exigen rescatar al sector y combatir la pobreza

Los productores exigieron a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Economía, Graciela Márquez; de Bienestar, María Luisa Albores y de Gobernación Olga Sánchez, incluir en el Plan de Desarrollo de países centroamericanos el rescate del café y combatir la pobreza en el campo.

Por su parte, el director general de Fomento a la Agricultura del gobierno federal, Santiago Argüello Campos, celebró los apoyos destinados al sector cafetalero, y advirtió que el productor que haga mal uso de los 5 mil pesos del programa Bienestar del Campo enfrentará una sanción.

Dijo que quien no dé buen uso a los recursos otorgados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, será obligado a reintegrarlos y estará impedido a acceder a otros programas.