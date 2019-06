Organizaciones de abogados criticaron que los diputados eligieran a una persona que tiene intereses políticos muy bien definidos y no servirá para defender a los morelenses, sino los intereses del PRD y del ex gobernador Graco Ramírez.

“El nuevo ombudsman es notario. No sabe de derechos humanos y un ejemplo es que fuimos a verlo hoy (viernes) y no está trabajando. Nos dijeron que anda festejando su nombramiento y no atiende a las personas que buscan defensa”, dijo Juan Juárez Rivas, presidente del Colegio Morelense de Abogados.

Pedro Martínez Bello, vocero del Foro Morelense de Abogados, consideró que Hernández Cruz no cumple con el perfil y es una persona muy cercana al ex gobernador Ramírez. Aseguró que su cargo puede ser impugnado por los otros 21 aspirantes a la CDHEM, quienes pueden interponer amparos.

Advirtió: pareciera que los 17 diputados locales que votaron en favor de Hernández Cruz operan para Graco Ramírez y sólo falta que nombren en los próximos días al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización .

En conferencia de prensa, el nuevo presidente de la CDHEM, descartó haber colaborado con el ex gobernador Graco Ramírez.