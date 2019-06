▲ Un incendio arrasó ayer una refinería de Philadelphia Energy Solutions Inc, dañando a tal punto la mayor instalación de la costa Este de Estados Unidos que podría ser cerrada por un largo periodo, señalaron directivos de la empresa. La tarde del viernes el fuego estaba confinado y contenido , pero no pudo ser apagado por completo porque una línea de conexión que alimenta combustible al tanque donde se estaba quemando una combinación de propano y butano aún no se podía cerrar (Con información de Reuters). Foto Ap