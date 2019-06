Fabiola Martínez

El país crecerá poco este año pero no va a decrecer, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica. No están en eso mis preocupaciones, sino en otros temas y uno en particular, pero no en el tema económico. La economía va bien y el primero de julio voy a dar datos , manifestó.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó que en un mitin en el Zócalo capitalino, convocado para dar un informe y celebrar el triunfo del año pasado, hablará de tres elementos fundamentales: inflación bajo control, apreciación de la moneda mexicana y tasas de interés.

Entonces, subrayó, creo que vamos a crecer, aun con la disminución de las proyecciones, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que eso sea así al final del año. Estamos hablando de crecimiento, poco, pero crecimiento. No es decrecimiento .

Respecto del primer punto, la inflación, dijo que no es poca cosa tener el control, porque ésta es nociva.