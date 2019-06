Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 22 de junio de 2019, p. a16

Preservar la magia, guardar memoria de lo trascendente. Sentir. Pensar. Sentir antes de pensar. Esa es la ruta de Martin Scorsese para su nuevo trabajo: Roller Thunder Revue, estrenado en Netflix hace pocos días y que ha causado revuelo por su contenido: una mezcla entre ficción y realidad, un juego de espejos. Un homenaje a la creación artística. A la belleza, en palabras del propio cineasta.

Una secuencia condensa la intensidad de este documental imprescindible: una joven llora de emoción y felicidad al final de un concierto de Bob Dylan. Su rostro en éxtasis nos espejea.

Conmovido, Martin Scorsese cuenta en una entrevista grabada en video a propósito de su película: ‘‘esa escena de esa muchacha llorando de felicidad nos hace sentir, pensar. Sentir antes de pensar. Y eso es algo que debemos preservar, documentar para no olvidar. Mi propósito central en este filme consiste en capturar la magia de la belleza, la magia de la creación artística.”

Esta película, disponible en Netflix, ‘‘no tiene una historia o anécdota qué contar”, advierte Scorsese. Está estructurada a partir del pietaje que realizó Stefan von Dorp, contratado para filmar la gira Roller Thunder Revue por muchas ciudades y pequeñas poblaciones de Estados Unidos, siguiendo el viejo modelo de las caravanas artísticas.

El propio Dylan manejó el camioncito donde se trepó una trouppe fantástica, encabezada por Bob Dylan en un listado de antología: Joan Baez, Allen Ginsberg, Sam Shepard, Patti Smith, Joni Mitchell…

El juego de espejos incluye pistas y despistes, ficción y realidad, versiones y mucha diversión. Por ejemplo, el cineasta Stefan von Dorp no aparece en el filme porque fue él quien filmó el pietaje original. Su personaje lo representa el actor Martin von Haselberg.

El pietaje de época se combina con entrevistas realizadas recientemente por el propio Scorsese, en primer lugar con Robert Zimmerman, quien ironiza frente a la cámara. De la entrevista con la actriz Sharon Stone surge otra pista plena de ironía: narra muy sonriente a Scorsese cuando tenía 19 años (en realidad, luego se sabría en el filme, tenía 16) y su madre la llevó a un concierto de Bob Dylan y ella, Sharon, para verse muy chida, se puso una camiseta con la efigie del grupo Yes.

Por alguna razón no revelada tuvieron problemas para entrar y en eso pasó Dylan y le hizo una señal a la muchachita, a quien hizo pasar con él y le dijo que le había escrito una canción, así nomás, de verla, y la tocaría en el concierto.

Ella quedó impresionada cuando Bob Dylan cantó: ‘‘she takes just likea woman, yes / she makes love just like a woman, yes she does / and she aches just like a woman / but she breakes just likea little girl.”

En la entrevista a Scorsese, Sharon Stone revela el truco: ‘‘uno de los músicos de Dylan, T-Bone Burnett, me dijo luego que esa canción la había escrito Bob diez años antes.”

Sharon Stone dice a Scorsese frente a la cámara que Dylan le hizo plática a propósito de su camiseta: la efigie de los músicos del grupo Yes, pintada la cara de blanco. Le preguntó por Izumo Okumi, que si había vomitado sangre sobre el público y Sharon dijo que no conocía a Okumi, la fundadora en el siglo XVII del Teatro Kabuki, donde los actores se pintan de blanco la cara.

Lo cierto es que Dylan tomó la decisión de pintarse la cara de blanco, al estilo kabuki, como lo hicieron también Joan Baez y la violinista Scarlet Rivera. Fueron más allá en sus experimentaciones teatrales: usaron una variedad inmensa de máscaras de silicón para presentarse en escena.