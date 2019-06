‘‘Como señalamos en la introducción no podemos hablar de un feminismo descolonial, sino tenemos que pluralizar porque no venimos de las mismas genealogías, ni de las mismas tradiciones; además en los feminismos descoloniales no hay piedras de toque únicas; es decir, no hay una intención de consensos sino más bien una intención de preguntas y debates abiertos, y creo que es parte de la riqueza de los debates que se dan en lo que llamamos campo de los feminismos descoloniales”, sustentó Ochoa Muñoz.

Devela mundos indígenas

La académica Sylvia Marcos, quien participa en la antología con el texto ‘‘Espiritualidad indígena. Feminismos descoloniales’’, precisó que esta es maravillosa porque no se ajusta a los mandatos cerrados de las instituciones.

‘‘Todo mi trabajo ha sido ayudar a develar esos mundos indígenas, de las creencias, de la ritualidad y cómo se define lo humano, lo femenino, lo masculino; la relación entre lo femenino y lo masculino.”

Mónica Cejas comentó que el libro rescribe lo político en lo cotidiano desde las mujeres y esa es la mirada en torno al problema colonial .

De esa autora argentina se incluye en la antología el texto ‘‘#PatriarchyMustFall: descolonización y pensamiento feminista en el contexto del movimiento de estudiantes en Sudáfrica 2015-2016’’ sobre cómo la generación posapartheid es la que clama ahora por la descolonización del saber que pervive en las aulas y en la organización universitaria.