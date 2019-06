De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de junio de 2019, p. 4

Ante el debate generado por el programa de ediciones del Fondo Editorial Tierra Adentro, el Fondo de Cultura Económica informó ayer que ‘‘la suspensión de edición de libros dictaminados por la anterior administración” fue decidida por la Dirección General de Publicaciones y el FCE”.

Hace días se difundió que Tierra Adentro no publicará a 12 de 25 autores aprobados por la gestión anterior (La Jornada, 17/6/19). En un comunicado informó que ‘‘el nuevo proyecto editorial de Tierra Adentro no debe ser detenido por dictámenes externos (…) que no garantiza transparencia, equidad o inclusión, elementos decisivos en un programa como Tierra Adentro”.