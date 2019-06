Mónica Mateos-Vega

Sábado 22 de junio de 2019

Es difícil hacer una revolución y también arte, pero en México, no obstante los importantes cambios sociales que ocurrieron a principios del siglo XX, se dieron las condiciones para que un valioso grupo de pintores se asumieran como ‘‘obreros intelectuales” del recién nacido gobierno posrevolucionario.

El periplo de esos creadores es narrado por el estadunidense John Lear en su libro Imaginar el proletariado, publicado por Grano de Sal, en el cual el historiador de la Universidad de Puget Sound, en Washington, describe la experiencia del arte mexicano de 1908 a 1940.

En entrevista con La Jornada, explica que fue Gerardo Murillo, el Dr. Atl, quien desde finales del Porfiriato impulsó el muralismo; ‘‘sus jóvenes colegas lo miraban como a un profeta de las cosas que podrían pasar; él mismo se metió plenamente en la Revolución y modernizó a los artistas para impulsarlos a repensar su papel en la sociedad.

‘‘Los convencen para sumarse a los constitucionalistas, lo cual es un logro muy importante, pues México tuvo a artistas como David Alfaro Siqueiros quien asume un papel militar y otros como José Clemente Orozco que comenzaron a hacer caricaturas ácidas. También hubo quienes, como Diego Rivera, se pasaron la Revolución en Europa y regresaron a México cuando ya estaba la mesa puesta.”

Acercamiento entre obreros y artistas

John Lear añade que le encantaría decir que sin muralismo o sin revolución en el arte no hay revolución social, “pero eso no es exacto. Sin embargo, es interesante ver cómo a finales del Porfiriato sucedieron muchas cosas que anticiparon lo que vendría después. El proyecto de muralismo del Dr. Atl y el rechazo a la academia comenzó mucho antes de la Revolución, periodo en el que fue difícil hacer arte aunque hubo momentos de innovaciones, por ejemplo con las escuelas al aire libre, pero el país estaba ocupado en otra cosa.

‘‘La Revolución no dependió de los artistas, pero en cuanto ésta terminó los autores ya tenían la mesa puesta, no sólo para seguir proyectos del gobierno sino también para chocar con él. Lo que me interesaba en mi libro es pensar en esos artistas, juntar sus intereses con los de la clase obrera y la gente trabajadora durante la Revolución y de alguna manera reflexionar en los dos grupos no sólo como aliados, sino en su quehacer, bastante similar, hacia esta nueva sociedad, hacia el gobierno revoluciona-rio, hacia la capacidad de sus anhelos de transformar la sociedad.