Rocío González Alvarado y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 22 de junio de 2019, p. 26

La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, Ernestina Godoy, sostuvo que las cifras que se reportan sobre la incidencia delictiva en la Ciudad de México no están equivocadas, ya que se basan en las carpetas de investigación que se abren en las diferentes agencias del Ministerio Público, pero evidentemente no todos los (ilícitos) que suceden se denuncian.

Al ser entrevistada después de haber asistido a un acto en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la abogada se refirió a las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que la inseguridad es más grave de lo que dan a conocer por las mañanas durante las reuniones del gabinete de seguridad.

A lo que ella se refiere es que evidentemente no todo lo que sucede se denuncia, ella está yendo a territorio y se da cuenta que mucho no se denuncia.

Admitió que hay agencias del Ministerio Público en las que aún se resisten a la levantar las denuncias, pero se trabaja para desterrar esta situación: No es en todos los casos, pero donde se siga dando vamos a trabajar .