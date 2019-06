Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 13

Toluca, Méx., El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aclaró que no existe ninguna iniciativa de reforma político electoral, por lo que no es entendible la polémica entre algunos políticos asustadizos ; además, respaldó la desaparición de los organismos públicos locales electorales (Oples) porque sus tareas, dijo, las puede realizar el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la clausura de los foros regionales para analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en esta ciudad, Muñoz Ledo precisó que sólo ha habido un intercambio de puntos de vista y sin embargo ya hay muchos que andan asustados con temas como la revocación de mandato o la desaparición de los Oples.