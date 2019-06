Está siendo complicado enfrentarse a las viejas prácticas del partido, en las que se pide a los sectores, organizaciones y comités ejecutivos estatales que nos nieguen su firma. Yo he estado rompiendo cada uno de los candados , comentó en entrevista la ex gobernadora de Yucatán, quien anoche anunció que contenderá en fórmula con José Encarnación Alfaro, quien se postulará a la secretaría general del partido. Además del aval de los principales grupos que integran el PRI, los aspirantes deben presentarse en el Instituto Reyes Heroles para ser examinados.

Quienes ya acudieron a examinarse fueron Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como Lorena Piñón (militante de Veracruz). Este viernes acudirá la dupla Ortega-José Alfaro.

José Narro, quien renunció a su aspiración de contender por la presidencia del PRI –y dejó su militancia de más de 45 años– estaba citado para presentar las pruebas este jueves.

A ver si no trueno el examen

Ortega expresó: Voy a ir a presentar examen, a ver si no me truena Paul Ospital (presidente del Instituto Reyes Heroles) por no conocer los estatutos que nosotros escribimos en la asamblea 21. Pero así es este momento: hay que dar la lucha, el PRI y la militancia lo valen y sobre todo el país .

Por lo pronto, el árbitro electoral del PRI aprobó los lineamientos para garantizar los principios de equidad en el proceso de renovación de la dirigencia para el periodo 2019-2023, que incluyen sanciones a conductas fuera de la norma.