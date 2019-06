Respeto mucho al doctor Narro, (pero) no comparto su punto de vista. Entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento. Yo respeto , aseguró ayer el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

–¿No hay intervención? –se le insistió ayer al mandatario federal en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

–No, desde luego. No somos iguales, pero no es para contestarle al doctor Narro, sino en general, que no somos iguales. Nosotros no somos hipócritas, no decimos una cosa y hacemos otra.

“Hay algo que cuidamos desde hace muchos años: la congruencia, que es al mismo tiempo honestidad, y es lo que estimo más importante en mi vida. No hubiese yo podido enfrentar a la mafia del poder, estar aquí sin congruencia, sin honestidad.

“Ese es mi escudo. Eso es lo que me ha protegido toda la vida, y es lo que estimo más importante. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Comprendo la situación del doctor Narro, pero ahora así, cómo diría el clásico: ‘¿Y yo por qué?’”, respondió entre risas el Presidente.