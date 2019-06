Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 11

La confianza del sector empresarial se mantiene en muy buen nivel, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al desestimar las expresiones de molestia de la iniciativa privada tras la cancelación de nuevas rondas petroleras el mismo día en que se firmó el acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo celebró la aprobación del acuerdo comercial de América del Norte que traerá más inversión .

Cuestionado sobre las expresiones del presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, el mandatario desestimó su veracidad con ironía: O sea, ¿qué cambió al día siguiente de que manifestaron su confianza en el país?

–Dice que están asombrados por la decisión, que ya no se pueden crear ambientes de confianza.

–No creo que sea así. Respeto mucho a Carlos, sostengo lo que he dicho. Creo más que es parte de quienes no nos ven con buenos ojos. A veces hasta los comprendo, me producen ternura, ternuritas. Imagínense, si traen como consigna atacarnos y tienen que escribir una columna diaria.