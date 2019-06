Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 7

Tarek Abdalá Saad, quien fungiera como colaborador del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa no se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para una entrevista de carácter judicial en el proceso penal que se sigue en contra del ex tesorero de esa entidad, Fernando Charleston Hernández, por el desvío de más de 4 mil millones de pesos.

Charlestón Hernández y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo de Veracruz durante el gobierno duartista, fueron acusados por la Fiscalía General de la República de no haber aplicado los recursos federales destinados a los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Aportaciones para los Servicios de Salud, de Infraestructura Social para las Entidades, de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas y del Seguro Popular.