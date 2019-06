Rosa Elvira Vargas y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 7

Dos despachos estadunidenses regidos por los mismos sistemas de contabilidad presentaron avalúos radicalmente opuestos sobre la empresa Fertinal adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre 2015 y 2017, antes y después de la compra, el valor del capital pasó de 293 millones a sólo 15 millones de dólares.

Entre el cierre de la operación y la primera auditoría a Fertinal, el costo de la compañía había caído 17 veces, pero Pemex pagó 209 millones de dólares por la empresa y fue considerada por esto una operación exitosa por la Secretaría de Hacienda, pues originalmente se había autorizado erogar hasta 635 millones de dólares.

En mayo de 2015, a petición de Pemex, la firma Price WhatherHouse Coopers (PwC) dictaminó que Fertinal pasaba por problemas de liquidez, era menos competitiva que sus similares, pero conservaba valor y era rentable. Ese fue uno de los documentos clave para autorizar su compra.

Sin embargo, en 2017, el despacho Ernst and Young (EY) tiró este espejismo con un estudio ordenado por José Antonio González Anaya tras asumir la dirección de Pemex.

El 26 de octubre de 2015, el consejo de administración aprobó estudiar la factibilidad de la compra. Édgar Torres, entonces director de Pemex Fertilizantes, vendió la idea sobre su pertinencia en la estrategia de producir, desde el gobierno, los fertilizantes para el agro nacional.

La firma PwC se encargó de elaborar la estimación del valor justo de mercado de Fertinal, ubicándolo entre 594 y 653 millones de dólares.

Pero en ese mismo reporte PwC prendió algunos focos rojos sobre la solvencia y liquidez de la empresa. Mencionó que en 2007 revaluó sus activos fijos para obtener un superávit de 461 millones de dólares y los revaluó de nuevo en 2010, 2011 y 2013 y consignó un superávit de 667 millones de dólares.