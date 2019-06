Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 6

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por seis votos contra cinco la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, y con ello se prohíbe a la Fiscalía General de la República (FGR) obtener información financiera o bancaria de personas presuntamente relacionadas con la comisión de delitos si antes no obtiene autorización judicial.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo advirtió: a partir de que ese criterio sea notificado o publicado, se van a convertir en pruebas ilícitas toda la información y las solicitudes de datos bancarios sobre los cuales se estén tramitando investigaciones o incluso procedimientos penales en delitos de toda índole siempre que no hayan sido obtenidas con autorización judicial.

Los integrantes de la SCJN votaron mayoritariamente por la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, al considerar que se viola el derecho a la privacidad y con ello el secreto bancario.

Los ministros Javier Laynez Potisek, Eduardo Medina Mora y Jorge Mario Pardo Rebolledo advirtieron de los riesgos que tenía la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma, y por ello fueron parte de los integrantes del pleno que votaron por que la legislación se declarara constitucional.