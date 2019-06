Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 4

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que no se permitirá a los migrantes utilizar el territorio nacional sólo como tránsito para llegar a Estados Unidos.

En entrevista posterior a la ceremonia por el Día Mundial del Refugiado, la funcionaria envió un mensaje a los migrantes:

México siempre será un país de refugio, de asilo, hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin. Nuestra finalidad es acogerlos, aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser.

Durante la conmemoración del Día del Refugiado, y luego ante la prensa, Sánchez Cordero e integrantes de su equipo refrendaron la política de puertas abiertas , hospitalidad y refugio del país.

México mantendrá su reconocida tradición de asilo, como en diversas etapas de su historia , aseveró la secretaria.

La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó, es proteger los derechos humanos de los migrantes.

En momentos en que la cancillería encabeza el plan emergente en materia migratoria, derivado de un acuerdo con Estados Unidos para disminuir el flujo de personas en tránsito, Sánchez Cordero subrayó: Que no quede duda, el Instituto Nacional de Migración es parte de la Secretaría de Gobernación .