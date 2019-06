L

os momentos mediáticos más relevantes de Enrique Peña Nieto, ya fuera de Los Pinos, se han escenificado en paseos turísticos y en fiestas particulares. Se le ha visto alegre, enamorado, tranquilo y musical; ya sea escuchando a Julio Iglesias en la boda de un abogado de élite o haciendo esfuerzos por mostrarse como bailador (ayer circuló con fuerza en redes sociales un video en que se le ve intentando algunos pasitos al ritmo de una pieza de Los Ángeles Azules).

Tiene razones para seguir en la dulce vida. Su nombre ha emergido del pantano de acusaciones de corrupción sin que su plumaje haya sufrido algo más que manchas no judiciales. Junto con él, la planilla principal de sus colaboradores se mantiene en igual tesitura indemne: pactado o circunstancial, lo cierto es que a Peña y su pandilla les da gran tranquilidad el perdón del presidente López Obrador a los corruptos del pasado, su resistencia a ir más allá del discurso genérico de condena a villanos innombrados.

Por si hubiera alguna preocupación en el peñismo y en los anteriores habitantes de Los Pinos que aún viven, ayer el político tabasqueño insistió en su política de punto final , que significa ver hacia el futuro y no hacia atrás. Es decir, no enredarse en enjuiciar a los mencionados ex presidentes, a menos que hubiera una gran insistencia popular en ese sentido.