alMart consiguió una ganga en la multa que deberá pagar al gobierno de Estados Unidos para poner fin a la investigación por corrupción en varios países, entre ellos México, pero abarcó a Brasil, India y China. Una multa de risa, podría decirse: 282 millones de dólares. La cadena de supermercados registró ventas globales en 2018 por 500 mil millones de dólares. La investigación comenzó en 2012. ¿Qué irregularidades cometió en México? Al parecer, según información aparecida en aquellos días, pagaba a funcionarios para que le permitieran abrir nuevas tiendas en tiempo récord. Tiene un súper en las pirámides de Teotihuacán. Los interesados en el tema pueden consultar lo que publicó The New York Times. En México se lanzó una investigación que, para variar, no arrojó culpables. La sanción aplicada en Estados Unidos parece probar que sí los hubo.

Según el acuerdo alcanzado, la cadena pagará 144 millones de dólares a la Comisión de Valores y los restantes 138 millones al Departamento de Justicia para solventar la investigación sobre posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Presidente de lujo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue más generoso con López Obrador que algunos de sus opositores mexicanos. Ayer que se reunieron en Chiapas dijo que México tiene un lujo de presidente , pero que él solo no puede cambiar las cosas en apenas seis meses. Raro que un mandatario hable tan bien de otro. Apóyenlo, ustedes están viendo los cambios, los proyectos, cómo se está enfrentando a las cosas a las que muchos no tenían el valor de enfrentarse. Les va a costar conseguir otro (presidente) así, entonces, apóyenlo , agregó. El canciller Marcelo Ebrard anunció que México invertirá 30 millones de dólares en El Salvador para replicar el programa forestal Sembrando Vida, dentro de un esquema que contempla más de 100 millones de dólares”. Fue el arranque del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Se trata de contener la oleada de migrantes dándoles un modo honesto de vivir.

Gana un round

Karla Beatriz Castro Delgado es una joven profesionista que libra una batalla judicial contra dos poderosas empresas, Siemens y Ternium. Se resisten a pagar por las lesiones graves que sufrió en un accidente de trabajo. La octava sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informan sus abogados, resolvió las excepciones de incompetencia interpuestas por las compañías, que buscaban que el litigio se resolviera en la vía laboral y en Nuevo León. Se determinó que el caso tiene un carácter civil, independientemente de la relación laboral que unía a la afectada con Siemens. Por lo demás, dado que la firma tiene su domicilio en la Ciudad de México, era optativo para Karla presentar la demanda aquí o en Monterrey.