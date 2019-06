Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 24

Brasilia. El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) está convencido de que los vientos comenzaron a soplar en su favor, ante las irrefutables pruebas reveladas por el sitio The Intercept sobre la conducta y parcialidad del ex juez Sergio Moro.

Así lo afirmaron la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guillermo Boulos, quienes visitaron a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el ex dirigente obrero purga una condena impuesta por Moro sin que se hubiera presentado una sola prueba de culpabilidad de corrupción.

Después de la visita, ambos conversaron con la militancia de la agrupación Vigilia Lula Libre, que resiste en un lugar cercano a la prisión.

La verdad está saliendo a la luz , declaró Hoffmann al portal Brasil de Fato.

The Intercept comenzó a publicar desde el pasado día 9 una serie de chats entre Moro y fiscales de Lava Jato (Lavado Rápido) que evidencian un montaje para evitar que el Partido de los Trabajadores ganara los comicios presidenciales de 2018 con Lula como abanderado.