Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 19

El director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Energía del Senado, negó que el Ejecutivo ordenara levantar la declaratoria de estado operativo de emergencia en la península de Yucatán por falta de gas para cubrir la demanda de fluido eléctrico en esa región.

Senadores de PRI y PAN confiaron que la decisión de levantar la declaratoria de emergencia no se haya debido a presiones del gobierno federal. Subrayaron que es inconcebible que las condiciones hayan cambiado en unas horas y pidieron que el Cenece tome decisiones con criterios técnicos y no por presiones políticas.

Morcos Flores reconoció que falta gas para generar energía eléctrica para abastecer a la península.Explicó a los legisladores que se tomó la decisión de levantar esta declaratoria porque aunque hay falta de combustible se generó una sicosis en la región, considerada como uno de los principales corredores turísticos del país.

Pese a que hay capacidad para generar energía, lo que falta es combustible. “No podemos ocultarlo, no puedo decir no, ahí todo está muy bien. Quiero decir que le vendemos 50 megawatts de energía a Belice y rara vez se los contamos y eso me da la confianza de que tenemos la capacidad y tenemos los elementos de transmisión, el problema no es falta de capacidad, hay suficiente capacidad para la demanda máxima esperada este verano con reservas suficientes en Yucatán, en plantas instaladas en la península.