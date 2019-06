Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 18

El gobierno pasado dejó un sector energético prendido de alfileres , ya que no abrió espacio a la inversión y dejó morir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y en parte, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asegura Víctor Rodríguez Padilla, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

El gobierno de Peña Nieto no quiso invertir en Pemex ni en la CFE, las dejaron morir porque ya llegaba la reforma energética y los grandes capitales, eso no sucede a corto plazo, lo que tenemos que componer es rápidamente lo que dejaron mal, quizá aumentando las importaciones y la extracción, pero de forma temporal... Queremos voluntad y no palabras , critica.

El investigador considera necesario que el plan de negocios de Pemex, que se prevé sea entregado a finales de este mes, incorpore a la empresa como pivote de la transición energética y no sólo se enfoque en la extracción y producción de petróleo, pues si bien esto beneficiará a la petrolera a corto plazo, no se enfoca en la falta de gas que hay en el país.

Hay que empezar a hacer una crítica al gobierno, porque está muy metido en el problema de la producción de petróleo, lo ha hecho su eje central. Lo de la refinería es un muy buen paso, porque tenemos que tener trenes de refinación, tal vez no sea Dos Bocas, tal vez pueda ser en cualquier otro lugar. Tenemos una dependencia muy fuerte del extranjero y es un problema de seguridad energética.

Detalla que la política petrolera actual se basa en extraer petróleo, cuando “lo que se necesita es gas, porque este país lo que necesita es gas y hay problemas de gas en todos lados y de importación muy grande.