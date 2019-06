Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. a10

Un mes tiene la campeona centroamericana Úrsula Sánchez que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no le ha depositado su beca de 20 mil pesos del fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA) y la zozobra crece más porque no sabe si se la disminuirán.

Hasta ahorita estoy esperando el mes de junio y no es la primera vez. Cuando me depositan llega con retroactivo y vamos a ver cómo resulta si no nos van a pagar. Estoy con un dilema en este asunto , señala la jalisciense y madre de familia.

Yo sí he dado resultados y tengo proyección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , refiere la corredora. Hace unas semanas ganó el Campeonato Nacional de Atletismo para confirmar su lugar a los Juegos Panamericanos de Lima, ya que el ciclo anterior lo perdió por su maternidad.

Antes de ingresar a CIMA, Úrsula competía en carreras que le dejaban dinero y vendía algunos productos para sostenerse. A veces corría cuatro veces en un mes que le generaban recursos cercanos a la beca que recibe del fideicomiso. Todo eso lo dejó.

“Ya no tienes necesidad de andar corriendo. Una beca es algo importante para los atletas. Esa parte es lo que te motiva y yo sí necesito esa ayuda porque no tengo patrocinadores.