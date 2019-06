Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 29

Los cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no significan el fracaso de la estrategia contra la delincuencia, sino su reforzamiento a un estilo más proactivo , afirmó el titular de la dependencia, Jesús Orta Martínez, quien admitió, sin embargo, que los resultados no han llegado como la ciudadanía lo requiere y afirmó que si no hay resultados en un año, me voy .

En reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aseguró que a partir del tercer trimestre del año comenzarán a darse resultados concretos, pero lo más importante será lograr en los últimos meses que incida en la percepción de la ciudadanía.