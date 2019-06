También hubo fuertes críticas a la alcaldesa Patricia Aceves, de quien dijeron no conocer o que no han vuelto a ver desde la campaña electoral, e incluso afirmaron que lo logrado en el gobierno de Sheinbaum como jefa delegacional se ha perdido en la actual administración.

De nada sirve que haya policías si no patrullan , expresaron los vecinos, y manifestaron que lo único que hacen es ir a las casas a pedir firmas, por lo que han tenido que organizarse y con silbatos se alertan cuando son víctimas de un delito, y exigieron mayor iluminación en las calles y cámaras de seguridad.

Sheinbaum admitió: “Me doy cuenta que lo que vemos en el gabinete con números y todo no tiene que ver con lo que la gente me dice en la calle… En realidad han aumentado los delitos” y no se registra en la estadística porque el Ministerio Público no acepta las denuncias.

Ante ello, dio un plazo de un mes al jefe de sector de la policía y al fiscal de la procuraduría para que haya resultados y se comprometió a regresar en ese mismo lapso a la colonia. Aquí está poniendo su palabra la jefa de Gobierno , manifestó, dirigiéndose al jefe de sector de la policía con indicativo Gama.