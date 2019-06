H

ace unos días, un alto directivo de una empresa de televisión mexicana me compartía su preocupación por el hartazgo real del público ante la gran cantidad de noticias negativas en los medios de comunicación.

“No podemos continuar saturando a la gente con tanta violencia –me confiaba–. Estamos vendiéndoles miedo, angustia, depresión. Y hemos empezado a percibir rechazo hacia nuestros contenidos, pero también hacia los de otros medios, no sólo electrónicos, sino también impresos.

La gente ya no quiere enterarse de tragedias. Prefiere buscar otros contenidos que les permita transitar el día con mayor tranquilidad, en un estado de ánimo mucho más sano, positivo. No se trata de no informar o de maquillar lo que acontece, pero en la empresa ya estamos buscando alternativas que aligeren la vida de las personas .

Y tiene razón. No solamente en México, sino en el mundo entero, los consumidores de noticias sufren una saturación de informaciones negativas que alientan el malestar colectivo.

De acuerdo con una reciente publicación NeimanLab, de la Universidad de Harvard, el repudio a los contenidos de medios de comunicación ya no es solamente la desconfianza sobre la veracidad de sus informaciones, como se expresaba hasta hace algunos años, sino las sensaciones de estrés, ansiedad, agotamiento, miedo, que éstas dejan en los consumidores de noticias.

El hartazgo de estos consumidores no es culpa exclusiva de los medios de comunicación tradicionales. Según el estudio en cuestión, la saturación proviene también de los medios digitales, particularmente de los teléfonos celulares y los dispositivos móviles, ya que esa conectividad repercute en que los usuarios tengan mucho mayor acceso a la información al momento, cuando lo deseen, a cualquier hora, en cualquier sitio, gratuitamente… y todo integrado en un aparato de bolsillo.

Sin embargo, esos dispositivos ofrecen al mismo tiempo otras alternativas más amables. Tienen a la mano memes, fotos y entretenimiento en general, lo cual –dice el estudio de NiemanLab– hace consumidores más felices. Y las noticias, seguro habrán notado, hoy no son grandes generadoras de felicidad -.